Piedone va fi eliberat. ÎCCJ i-a anulat condamnarea din dosarul Colectiv Cristian Popescu Piedone va fi eliberat, dupa ce instanța suprema a decis anularea sedinței dispuse in cazul fostului edil in dosarul Colectiv. Fostul primar al Sectorului 5 a executat doar un an si o luna din condamnarea de 4 ani de inchisoare. „Admite recursul in casatie formulat de inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone impotriva aceleiasi decizii. Caseaza, in parte, decizia atacata, numai in ceea ce priveste solutia de condamnare a inculpatului Popescu Cristian Victor Piedone, desfiintand in aceleasi limite si sentinta penala nr. 1897 din data de 16.12.2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti-Sectia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

