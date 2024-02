Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat miercuri, la Conferința de alegeri a PUSL Sector 5, ca in cazul in care partidele aflate la guvernare nu-și anunța „rapid” candidatul pentru Primaria Capitalei, atunci va fi nevoit sa intre el in cursa.„Daca nu puteți voi, POT EU! Daca orgoliile…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat miercuri ca in cazul in care partidul nu o va desemna candidat la Primaria Capitalei va sustine "cu toata onestitatea si sinceritatea" un alt coleg, fie ca este Robert Negoita, Daniel Baluta sau Cristian Popescu Piedone, daca vreunul dintre acestia va candida."Daca…

- Liderul Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat duminica, in conferinta comuna cu liderii USR si PMP, ca Drepta unita il sustine pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei, pentru ca rechinii imobiliari isi ascut sabiile si incearca sa recaptureze Bucurestiul. La randul lui, liderul PMP Eugen Tomac a precizat…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a declarat miercuri, la Jurnalul de Seara, de la Digi24, ca Bucureștiul este foarte limitat in prezent, din punctul de vedere al spațiului, și ca este nevoie de o reorganizare administrativ-teritoriala, care sa cuprinda atat Capitala, cat și județul Ilfov. El a adaugat…

- Dupa ce le-a aprobat manifestatia, Primaria Capitalei a anuntat si programul protestului fermierilor si transportatorilor. Va avea loc duminica, 21 ianuarie 2024, in intervalul 09.30-22.00. Astfel, intre orele 6:00-6:30, va avea loc adunarea mijloacelor auto (maxim 100 tractoare si 100 capete tractor…

- PNL și PSD aduc in Romania, in lunile urmatoare, cei mai importanți lideri ai UE și de la nivelul statelor Uniunii, in adunari preelectorale, in incercarea de a arata relevanța partidelor Coaliției la nivel european.

- Avaria la sistemul de termoficare din Capitala putea fi evitata, susține Gabriela Firea, care lanseaza un atac la adresa primarului general Nicușor Dan. „Avaria la sistemul de termoficare din Capitala putea fi evitata! Dragi bucureșteni, din nefericire, stați acum in frig și fara apa calda din incompetența…

- Bucureștiul se pregatește de sarbatori. Deja a inceput montarea ghirlandelor luminoase pe Calea Victoriei și Bulevardul Magheru. Anul acesta, bugetul pentru iluminarea festiva este mai mare decat anul trecut. Lucratorii Primariei Capitalei au inceput montarea de beculețe pe principalele artere ale Capitalei.…