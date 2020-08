Stiri pe aceeasi tema

- British Museum din Londra isi va redeschide galeriile de la parter in data de 27 august dupa ce institutia a fost inchisa pentru public timp de 163 de zile, cea mai indelungata perioada fara vizitatori pe timp de pace, potrivit cotidianului britanic The Guardian. Muzeul, inaugurat in 1759,…

- Unul dintre cele trei autoportrete ale maestrului olandez aflate in posesia unor colectionari privati a fost vandut cu 14,5 milioane de lire sterline(16 milioane euro) la o licitatie organizata in Londra de casa Sotheby’s. Tabloul are dimensiunile de 15 x 20 de centimetri, este semnat si datat din 1632…

- ”Aceasta lucrare confirma faptul ca raspunsul cu anticorpi de protectie la persoane infectate cu SARS-CoV-2 (...) pare sa scada rapid”, a atras atentia doctorul Stephen Griffin, profesor asociat la Facultatea de Medicina a Universitatii britanice Leeds. ”Vaccinurile aflate in curs de dezvoltare…

- Actorul Ian Holm, care a jucat rolul lui Bilbo Baggins in trilogia Stapanul Inelelor, a murit la varsta de 88 de ani, la Londra, transmite The Guardian. „Cu mare tristețe, anunțam ca actorul Sir Ian Holm a...

- Unul dintre cele mai cunoscute tablouri ale lui Caravaggio, "Baiat muscat de o soparla", este expus la Roma in cadrul unei noi expozitii dedicate faimosului pictor italian, deschisa marti la Muzeele Capitoline, informeaza dpa potrivit Agerpres. Cunoscuta pictura prezinta un tanar efeminat, cu o floare…

- O grenada de mana defensiva cu focosul sectionat a fost descoperita, marti, intr-o gospodarie din comuna Vorona, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, "munitia provine din timpul conflictelor armate"…

- National Gallery a preluat trei opere de arta din secolul XVIII, inclusiv un pastel considerat cea mai importanta realizare a pictorului elvetian Jean-Etienne Liotard, care au o valoare totala de 10 milioane de lire sterline.Operele de arta au fost insusite permanent de muzeu in locul impozitului…