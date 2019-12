Tabloul lui Emiliano Zapata expus in capitala Mexicului, in care revolutionarul mexican este reprezentat dezbracat, cu corp de femeie, sombrero roz, tocuri in forma de pistoale si calarind un cal in erectie, va fi insotit de o nota explicativa in care descendentii sai califica aceasta pictura drept "neadecvata", relateaza EFE.



Pictura intitulata ''La Revolucion'', este opera a artistului Fabian Chairez si a fost expusa in Palatul Bellas Artes din capitala mexicana cu prilejul expozitiei ''Emiliano. Zapata despues de Zapata'', dedicata celebrului revolutionar…