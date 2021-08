Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai cautați 20 de infractori din Alba. Poliția Romana ii cauta pentru a fi incarcerați. Ce fapte au savarșit Cei mai cautați 20 de infractori din Alba. Poliția Romana ii cauta pentru a fi incarcerați. Ce fapte au savarșit Poliția este pe urmele lor, sunt cei mai cautati 20 de oameni din Alba Iulia,…

- Patru persoane – trei femei și un barbat – sunt protagonistele unui dosar penal in care acuzațiile sunt de furt calificat și amenințare, totul dupa o poveste ca in „filme”. Dupa o relație de concubinaj fericita din care au rezultat și copii, un cuplu din comuna Slobozia Bradului a decis sa se desparta,…

- Astazi, 2 august 2021, in județul Alba nu au fost raportate cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.409 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.670 de persoane au fost…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finalul lunii iunie 2021, de 9.659 persoane, in crestere cu 132 persoane fata de perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Cei mai multi, respectiv 4.346, erau beneficiari ai Legii…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus. De asemenea, in ultimele 24 de ore, fortele abilitate de control au verificat 65 de societati comerciale si PFA.De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 42.951 de persoane…

- Criza gunoailor continua la Alba Iulia. O strada din municipiu a fost „uitata” de mașina de salubritate. Oamenii care locuiesc pe Strada Dr. Aurel Lazar din Alba Iulia spun ca de o luna, firma de salubritate Polaris nu le-a ridicat gunoaiele din fața porților. ”De obicei veneau joia, dar n-au venit…

- Pana la data de 3 iunie 2021, in județ s-au inregistrat 21306 de persoane confirmate pozitiv, 20453 de persoane vindecate și 687 decese. Miercuri, in Alba au fost prelucrate 535 probe (302 probe la SJU si 233 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 218186. In ultimele…

- Pana la data de 1 iunie 2021, in județ s-au inregistrat 21295 de persoane confirmate pozitiv, 20405 de persoane vindecate si 687 de decese. Luni, in Alba au fost prelucrate 422 de probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 217312. In ultimele 24 de ore au fost…