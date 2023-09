Stiri pe aceeasi tema

- 4 ani in care ai gasit aici o destinație unde sa iți petreci timpul liber, 4 ani in care ai venit cu prietenii sa te relaxezi la terase și restaurante, 4 ani cu branduri de renume și sesiuni de shopping, 4 ani de evenimente in aer liber, 4 ani de Iulius Town. Vino in acest weekend la „Picnic in My Town”…

- In acest weekend, la „Picnic in My Town”, se sarbatoresc patru ani de la inaugurarea Iulius Town! Vor avea concerte Smiley, Spike, Taxi, va fi o seara de stand-up comedy cu Radu Bucalae, George Tanase, Ioana State. Nu va lipsiStreet FOOD Festival, dar vor fi și alte surprize! Joi, 7 septembrie 2023,…

- Ultimul mare festival muzical al acestei veri incepe astazi, 25 august, pe platoul Faget de langa Mioveni. Sunteți așteptați cu jocuri și multa muzica la Analogue! Artiști romani și internaționali vor urca pe scena principala, printre care B.U.G. Mafia (cu un concert extraordinar, ce marcheaza 30 de…

- O noua ediție a Zilelor Aradului, cu un program variat in mai multe locuri din oraș – platourile din fața primariei și teatrului, pe bulevardul orașului, in piața Avram Iancu, parcurile Eminescu și Sfanta Maria sau ștrandurile Neptun și Bidi – se va desfașura intre 19 și 27 august. Administrația orașului…

- Comuna Valea Lunga a imbracat marți, 15 august 2023, straie de sarbatoare, cu ocazia celei de-a XVIII-a ediții a sarbatorii campenești „Marie, draga Marie”. Desfașurata in fiecare an de Sfanta Maria Mare, sarbatoarea aduna de fiecare data zeci de paticipanți. Autoritațile locale au pregatit un spectacol…

- Proiectul „Rock the Symphony” s-a nascut din dorința de a inova repertoriul orchestral și de a aduce o noua perspectiva in lumea muzicii. Inițiat in 2018, acest spectacol a captivat publicul prin combinarea genurilor muzicale aparent incompatibile: muzica clasica și muzica rock și pop. Sub bagheta lui…

- FOTO: Street FOOD Festival s-a intors la Botoșani. Organizatorii au promis o mulțime de surprize Botoșanenii au la dispoziție patru zile in care pot asculta muzica buna și experimenta gusturi noi, la Street FOOD Festival s-a intors cu idei noi, pe Pietonalul Unirii, unde organizatorii au promis o mulțime…

- Va invit sa sarbatorim IMPREUNA Zilele Municipiului Focșani, un eveniment deosebit care va avea loc in perioada 6-9 iulie 2023. In deschidere, ziua de sambata, 1 iulie 2023, va fi dedicata evocarii personalitații domnitorului Ștefan cel Mare. Astfel, la Biserica „Ștefan cel Mare și Sfant” din Cartierul…