- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus trimiterea in judecata a cinci inculpati – un cetatean maghiar si patru romani – pentru evaziune fiscala in forma continuata. Firmele cetateanului maghiar controla la nivel national 283 de aparate al caror index era…

- Fostul "paraditor de destine" Mircea Negulescu, zis si "Portocala", a fost trimis in judecata de procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ) in dosarul 4564/105/2017 (care se judeca la Tribunalul Prahova) deschis impotriva fostului deputat Vlad Cosma. Negulescu este acuzat…

- Procurorii din cadrul Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus marti trimiterea in judecata a fostului procuror DNA Mircea Negulescu sub aspectul savarsirii infractiunilor de cercetare abuziva, influentarea declaratiilor…

- Fiecare expert va beneficia de un onorariu de 1.400,1 de lei zi de atelier de lucruParchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de Promotor de Proiect pentru proiectul Combaterea Criminalitatii si Coruptiei, intentioneaza sa contracteze doi experti romani specializati in investigarea…