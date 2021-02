Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut al Marii Britanii a suferit o contractie record de 9,9% in 2020, a anuntat vineri Biroul National de Statistica (ONS), citat de agentia EFE, potrivit Agerpres. In ultimul trimestru al anului trecut, PIB-ul a crescut cu 1%, conform datelor publicate de ONS. In perioada octombrie-decembrie…

- Țara din care a plecat coronavirusul, singura mare economie care a crescut in 2020. PIB-ul Chinei a urcat cu 2,3% in anul pandemic Produsul Intern Brut al Chinei a urcat cu 2,3% anul trecut, arata datele oficiale publicate luni, statul asiatic devenind astfel singura mare economie din lume care a inregistrat…

- Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 3,5%, dupa o contractie de 5% in 2020, pentru ca in 2022 cresterea economica sa accelereze pana la 4,1%, conform celui mai recent raport privind perspectivele economiei mondiale, publicat marti de Banca Mondiala.

- Produsul Intern Brut al Chinei a inregistrat in 2019 un avans de doar 6%, pana la 98.650 miliarde de yuani (15.100 miliarde de dolari), fata de 6,1% cat s-a raportat initial, din cauza unei contributii mai mici a sectorului manufacturier decat s-a anuntat initial, a anuntat miercuri Biroul National…

- Regatul Unit anunța o creștere economica record de 16% in T3, dar care nu recupereaza prabușirea anterioara. A sasea economie a lumii va inregistra cel mai sever declin anual din 1920 Redresarea economiei britanice in urma pandemiei de coronavirus (Covid-19) a fostin trimestrul al treilea din 2020 mai…

- Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul III 2020 a fost de 254,951 miliarde lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 5,6% fata de trimestrul II 2020 si in scadere, cu 6% fata de trimestrul III 2019, arata datele provizorii publicate de Institutul National…

- Companiile din HORECA vor primi un ajutor de stat de 20% din pierderea de cifra de afaceri din 2020 in comparație cu cifra de afaceri din 2019, a declara miercuri Virgil Popescu, ministrul Economiei, la o conferința de presa. Conferința a fost ținuta dupa ce reprezentanții industriei s-au intalnit,…

- Klaus Iohannis: Economia isi revine, dar finantele publice au ramas putin in urma Presedintele Klaus Iohannis a aprecia, joi, ca economia a inceput sa-și revina, dar ca finanțele publice au ramas in urma, dat fiind deficitul bugetar mare, generat de cheltuielile cu gestionarea crizei pandemice. Întrebat…