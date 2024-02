Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Neamt, George Lazar, nu a dorit sa devoaleze numele candidatului liberal pentru Primaria Targu-Neamt, dar a facut o caracterizare a acestuia in emisiunea „Cafeaua de dimineata” de astazi, 31 ianuarie. L-a descris drept un om: “ferm, hotarat, care are performante in cariera in care a…

- Cateva sute de credincioși au participat astazi, 6 ianuarie, la slujba de Boboteaza – Liturghia Botezului Domnului – de la Biserica Sfantul Ioan Domnesc din centrul istoric al municipiului Piatra-Neamț, pentru a se ruga și a lua agheasma. Slujitorii bisericii spun ca astazi Sfantul Duh coboara pe pamant…

- Primarul Andrei Carabelea declara in ultima emisiune “Cafeaua de dimineata” a Mesagerului de Neamt, din decembrie anul trecut (emisiunea integral aici , ca finalizarea lucrarilor la Gradina publica “Nicu Albu” constituie o prioritate pentru administratia pietreana. Totusi, in cea de-a doua saptamana…

- Miercuri, 3 ianuarie 2024. Lucrarile de reabilitare si modernizare a trei dintre principalele unitati de invatamant din Piatra-Neamt, care trebuiau finalizate la 31 decembrie 2023, și “etapizate” anul trecut pe ultima suta de metri, se afla in diferite stadii de realizare. Scoala Gimnaziala nr. 8 Piatra…

- In Piața Tricolorului din Piatra-Neamț a avut loc astazi, 22 decembrie, ceremonialul militar-religios dedicat implinirii a 34 de ani de la victoria Revoluției din 1989. Festivitatea a inceput cu salutul Drapelului de lupta al Garnizoanei Piatra-Neamț, urmata de intonarea Imnului de Stat al Romaniei.…

- O veste buna pentru pietreni si turisti deopotriva: a fost turnat primul strat de asfalt pe drumul catre Gospodine din Piatra-Neamt, dupa 17 ani in care nu s-a mai facut nimic decat cel mult sporadice peticiri. Asfaltarea se realizeaza, deocamdata, pe portiunea de la Punctul Belvedere pana la intrarea…

- Nemulțumiți de faptul ca nu au fost incluși in legea aprobata ieri, 14 noiembrie, de Camera Deputaților prin care angajaților CAS li se vor majora salariile de la 1 decembrie, sindicaliștii din Direcția de Sanatate Publica Neamț au ieșit astazi și și-au strigat revendicarile in fața instituției. Timp…

- Saptamana trecuta a avut loc o tentativa de a da drumul la circulatia rutiera trafic usor pe podul de la spital din Piata Mihail Kogalniceanu, dupa ce au fost realizate marcajul si semnalizarea rutiera provizorie. Potrivit Serviciului Comunicare al Primariei Piatra-Neamt, concluzia a fost ca nu este…