- Incepand de astazi, 18 ianuarie a.c., circulația rutiera din zona Pieței Unirii va fi restricționata la intersecția dintre strada Halelor și Splaiul Independenței, precum și la intersecția bulevardelor Corneliu Coposu și I.C. Bratianu, anunța autoritațile sect. 4. Masura a fost implementata prin semnalizare…

- Circulația rutiera din zona Pieței Unirii va fi restricționata, incepand de miercuri, anunța Primaria Sectorului 4: „Doua tasari ale sistemului rutier pun in pericol traficul de suprafața”.

- O baie publica, situata la doar cațiva metri distanța de Primaria Capitalei, este un real focar de infecție pentru bucureșteni, in timp ce administrația publica locala a pierdut-o in acte. In centrul Capitalei, pe Splaiul Independenței/Splaiul Unirii, in spatele Primariei Bucureștilor, la distanța de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, un apartament situat pe bulevardul IC Bratianu nr.80 a fost cuprins de flacari.La fata locului intervine…

- Ghinionul conducatorului bolidului, care a incercat sa treaca de pe o banda pe alta, fiind grabit, se va trezi cu un dosar penal, facut de Daniel Baluța, primarul sectorului 4 din București, cel care a reparat calea de rulare subterana. Graba lui a fost filmata de camerele de supraveghere. Accidentul…

- Incepand de luni seara și pana pe 08 decembrie, circulația rutiera va fi restricționata in Pasajul Unirii din București, pe timpul nopții, pentru montarea de stingatoare și ventilatoare, a anunțat Primaria Sectorului 4.

- Parcurile Țara Piticilor din Parcul Tabacariei, Aleea Nalbei și Bulevardul I.C. Bratianu, precum și piețele agroalimentare aflate in domeniul Administrației Fondului Imobiliar iși vor schimba orele de funcționare, transmite RAEDPP intr-un comunicat de presa. Masura a fost luata pentru a adapta locațiile…