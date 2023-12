Piaţa smartwatch-urilor creşte cu 9% Piata smartwatch-urilor a crescut cu 9% in al treilea trimestru al acestui an, conform unei analize realizate de Counterpoint Research. Cresterea, spun analistii, vine, in principal, din India si China, unde Huawei se bucura de o revenire extraordinara. Dupa o crestere cu 56%, Huawei a revenit in top 3 si detine acum 14% din piata. Samsung a avut un declin de 19% fata de aceeasi perioada a anului, insa scaderea este cauzata mai mult de modelele vechi, cele noi avand livrari cu doar 3% mai mici. Apple a avut cel mai bun T3 pe aceasta piata, dupa ce a crescut cu 7% fata de anul trecut. Cota companiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

