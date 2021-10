Piața smartphone-urilor a scăzut cu 7%. Apple a mers bine, Samsung nu a avut un trimestru prea grozav Piața mondiala a smartphone-urilor a scazut trimestrul trecut cu 6,7%, spre 331 milioane de unitați și, deși era așteptat un ușor declin, scaderea a fost mai mare din cauza crizei de componente și din cauza restricțiilor care au afectat producția în Asia. Daca în trimestrul al treilea din 2020 Samsung avea vânzari duble fața de Apple, diferența dintre cele doua companii s-a micșorat mult în Q3 2021, arata datele IDC.



Livrarile pe plan mondial au scazut de la 355 milioane, la 331 milioane unitați și, deși era prognozata o scadere de 2,9%, cea reala a fost de 6,7%… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

