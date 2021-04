Piaţa smartphone-urilor a crescut cu 24% în primul trimestru In primul trimestru al acestui an au fost vandute 340 de milioane de smartphone-uri, conform numaratorilor facute de Strategy Analytics. Fata de aceeasi perioada a anului trecut, cresterea este de 24% – cea mai mare crestere trimestriala din 2015. In fruntea valului s-a aflat China, unde s-au vandut 94 de milioane de unitati. China este regiunea cu cea mai mare crestere in primul trimestru, avand 35% in plus fata de anul anterior. Cei mai importanti producatori raman, in ordine, Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo si Vivo. Acestia si-au crescut cota comuna de piata de la 71% in urma cu un an, la 76%.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

