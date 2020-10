Stiri pe aceeasi tema

- Piața auto da semne de revenire. In septembrie au fost inmatriculate cu aproape 80% mai multe mașini noi decat in perioada similara a anului trecut, arata statisticile oficiale. Și inmatricularile de autoturisme rulate au ajuns aproape la același nivel cu cel din septembrie 2019, spun dealerii. Cel…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) noteaza evolutii pozitive pe segmentul asigurarilor de sanatate (+29%) si pe segmentul asigurarilor de garantii (+90%), in primul semestru al anului. In trimestrul II 2020, piața asigurarilor din Romania a fost afectata ca urmare a efectelor pandemiei de…

- "Companiile din Romania ar putea fi nevoite sa-si dezvolte in mod accelerat strategiile si capacitatea de aparare impotriva fraudelor, pe fondul schimbarilor generate de criza economica si sanitara provocata de virusul SARS-COV2, sustin expertii romani in investigatii private pentru mediul corporate. …

- Investițiile totale in studii clinice realizate de companii și sponsori au reprezentat contribuții la bugetul de stat de aproximativ 19,8 milioane euro in 2019. Acestea s-au tradus intr-o economie minima a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate...

- Piata asigurarilor de sanatate a crescut in al doilea trimestru cu 34%, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, pe o cifra de afaceri totala a pieței de asigurari din Romania de doua miliarde euro anual. Piata asigurarilor de sanatate a crescut in al doilea trimestru al acestui an cu 34%, arata…

- Cifra de afaceri a pieței serviciilor de poșta și curierat din Romania a avansat cu 16% fața de 2017 și a depașit cu aproape 90% nivelul din 2009, ajungand la aproape 4,8 miliarde de lei in 2018, potrivit unei analize KeysFin. Ritm dublu de creștere Analiștii KeysFin estimeaza apropierea de pragul de…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a beneficiat de condițiile meteo favorabile și are lacurile aproape pline. Compania se va apleca mai mult asupra segmentului de furnizare incepand cu anul viitor, dar nu trebuie sa ne așteptam la prețuri foarte mici, a precizat…