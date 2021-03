In 2020 piața locala de e-commerce (achiziții de la comercianții romani), e-tail și servicii, s-a ridicat la aproximativ 7 miliarde de euro, in creștere cu 36% fața de anul precedent, conform datelor interne și externe analizate de PayU, liderul pieței de plați online din Romania. „Comerțul electronic este unul dintre sectoarele cu cea mai rapida creștere, iar Romania nu face excepție, inregistrand o evoluție accelerata, pe fondul pandemiei de COVID 19, care in mod normal s-ar fi inregistrat in ani de zile. Aceasta evoluție a avut un impact direct in creșterea e-commerce-ului și in accelerarea…