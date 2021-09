Piata de distributie locala in Retail si HoReCa va atinge, in acest an, o cifra de afaceri de 18 miliarde de lei, dupa ce, in 2020, s-a ridicat la valoarea de 16,6 miliarde de lei, arata estimarile specialistilor KeysFin, publicate vineri intr-o analiza de specialitate. Conform datelor centralizate, afacerile consemnate din domeniul analizat in 2020 au inregistrat o crestere de 1,8% fata de anul anterior, respectiv cu 35% comparativ cu cifrele din 2015. Analiza pietei de distributie in Retail si HoReCa a cuprins datele a 130 de companii in 2020, dintre care: noua mari, 87 medii, 33 mici si o micro-intreprindere.…