- ”Romania se pregateste sa incheie probabil cel mai dificil an pentru economia locala dupa recesiunea din 2009-2010, dar rezultatele au depasit asteptarile pesimiste din primavara acestui an. Anul 2020 a reprezentat unul dintre varfurile actualului ciclu economic in ceea ce priveste investitiile in active…

- Piata investitiilor imobiliare va incheia anul cu un volum in zona a 900 de milioane de euro, in crestere cu aproximativ 40% fata de 2019, ceea ce reprezinta echivalentul a circa 9% din volumul estimat pentru cele mai mari 6 tari din Estul Europei, aproape dublu fata de ponderea de 4,7% din 2019,…

- Piata auto europeana a scazut in luna octombrie, din cauza restrictiilor adoptate pentru a limita raspandirea coronavirusului, dar Romania a fost tara unde vanzarile de automobile au inregistrat cel mai puternic ritm de crestere, arata cifrele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni…

- Pretul energiei pe piata spot a fost cu 25% mai ieftina in octombrie, fața de anul trecut Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 204,3 lei pe MWh in luna octombrie a acestui an, cu 25,07% mai putin fata de pretul inregistrat in aceeasi luna…

- Piata de digital din Romania depaseste in acest an valoarea de 80 de milioane de euro, in crestere cu peste 45% fata de cuantumul din 2019, reiese din datele IAB - asociatia industriei de marketing si publicitate online, citate intr-un studiu realizat de catre o agentie de dezvoltare web. Conform analizei…

- ”Volumul pietei berii in 2019 s-a mentinut la nivelul anului anterior, cu o evolutie de doar +0,4% in volum, ajungand la 16,7 milioane hectolitri. In acelasi timp, eforturile investitionale ale membrilor Berarii Romaniei au atins un nivel record in 2019, acestea ridicandu-se la 96,3 milioane euro, in…

- ”Spatiile industriale si logistice moderne ale Romaniei au ajuns la 4,72 milioane de metri patrati la sfarsitul primei jumatati a 'anului pandemic', in crestere cu 5% fata de aceeasi perioada din 2019. Acestea reprezinta peste 9% din stocul celor mai mari 17 piete din Europa Centrala si de Est (ECE)…

