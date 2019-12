Piața imobiliară din România în 2019 Piața imobiliara din Romania a avut un an relativ bun. Ultimul raport din 2019, realizat de compania de consultanța imobiliara Colliers International, arata ca piața a evoluat mai bine decat așteptarile inițiale pe mai multe segmente. 1. Contextul macroeconomic: La inceputul acestui an, scenariul nostru de baza arata o rata de creștere a PIB-ului de circa 4% pentru Romania in 2019, condusa in principal de consum. Creșterea PIB-ului cu 4% in primele trei trimestre ale anului 2019, venita in mare parte din consumul populației, a fost in linie cu estimarile noastre care au fost, la vremea respectiva,… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

