Piață imobiliară atipică! Apartamentele vechi, mai scumpe decât cele noi, într-un oraș din România Apartamentele vechi din municipiul Timișoara au inregistrat o scumpire mai mare cu 1% decat apartamentele noi, informeaza Agenția de presa Rador, care semnaleaza o evoluție imobiliara atipica in acest oraș. In cazul apartamentelor vechi, proprietarii cer in medie 1.367 de euro pe metru patrat util, fața de 1.354 de euro pe metru patrat in luna decembrie 2021, spune marketing managerul portalului Imobiliare.ro, Daniel Crainic, citat de Rador. El este de parere ca Timisoara cunoaste o evolutie atipica fata de restul oraselor de aceeasi dimensiune, Cluj, Brasov, chiar Iasi si Constanta, avand la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

