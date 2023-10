Piața energiei, în atenţia Parlamentului Uniunii Europene Statele membre ale Uniunii Europene au cazut de acord asupra propunerii de reformare a pieței energiei, un document care ar urma sa impulsioneze investițiile in sursele regenerabile și nuclear, pentru ca prețul platit de consumator sa fie cat mai mic, informeaza Rador Radio Romania. Astazi, textul va intra in negocierea cu Parlamentul, iar rezultatul va avea un impact direct, inclusiv pentru investițiile și tarifele din Romania in urmatorii ani. Rezultatul va influența direct Bucureștiul, care vrea sa extinda viața celor doua reactoare deja existente, sa le construiasca pe urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

