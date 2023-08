Stiri pe aceeasi tema

- Nikola a rechemat de pe piata toate camioanele sale electrice pe care le-a livrat pana in prezent si suspenda vanzarile, dupa ce o investigatie asupra unor incendii produse recent a gasit drept cauza o scurgere de lichid de racire in interiorul unui acumulator, transmite Reuters. In prezent…

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț, o sa facem cum ziceți voi. O sa mergem prin oraș zilele astea, sa vedem oamenii din Los Angeles, Beverly Hills, așa cum sunt ei. Sa vedem viața lor de zi cu zi, așa cum este ea in realitate.

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț, așa cum am promis, plecam la drum in lumea larga. Azi ne intoarcem in Republica Costa Rica. Ora 5 dimineața, Aeroportul Otopeni, multe mașini și mulți oameni in fața cladirii, la plecari.

- In urma achizitiei preconizate, Eco Euro Doors isi va consolida pozitia pe piata, cu obiective de transformare in campion regional. ”ROCA Industry anunta intentia de achizitie prin compania Eco Euro Doors, parte a holdingului, a Workshop Doors, unul dintre jucatorii – cheie de pe piata usilor de interior…

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Pentru mine este limpede. Romanii iubesc trenul. Este in firea neamului nostru. Cum oare cei care „au in mana trenurile” nu știu asta? Ce știu atunci? Fiecare dintre noi am mers cu trenul, am vrut sa stam la geam și ne-am

- Guvernul a adoptat OUG pentru reducerea preturilor la alimentele de baza, aceasta urmand sa intre in vigoare de la 1 august. Prețurile la cele 14 produse aflate pe lista Executivului ar trebui sa scada cu 25-30%, potrivit estimarilor din piața. Masura are caracter temporar de combatere a creșterii excesive…

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț, acum ceva timp am scris despre meseria de polițist, acest slujitor al nostru care poarta „haina statului”. De curand am primit mai multe semnale despre o activitate care ii bucura pe romani. „Intoarcerea acasa”, oficial Re

- Piața de ecommerce din Romania devine tot mai puternica, cu o creștere mai rapida decat media globala, de 16,6% pe an, ajungand astfel la o valoare totala de 10 miliarde de euro pana in 2025.