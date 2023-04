Stiri pe aceeasi tema

- Piata asigurarilor RCA a fost aruncata in aer in momentul in care Autoritatea de Supraveghere Financiara a decis sa ridice autorizatia de functionare a celor de la Euroins, liderul de piata in aceasta industrie. Titi Aur a explicat la DC NEWS TV care este singura solutie pentru ca soferii romani sa…

- Presedintele Curtii de Apel Targu Mures, Andreea Ciuca, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca valul de pensionari din justitie a creat o situatie de criza la nivelul instantelor de judecata, in special in ultimele luni.Circa 20% din posturi sunt vacante"Numarul posturilor vacante cu…

- Majoritatea romanilor considera ca puterea de cumparare a scazut in 2022 si sunt pesimisti cu privire la evolutia nivelului de trai in 2023, potrivit unui studiu IRES, derulat la comanda Asociatiei pentru Combaterea Traficului Ilicit Viitorul (ACTIV), noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie – IRES a derulat, la comanda Asociației pentru Combaterea Traficului Ilicit Viitorul (ACTIV), un amplu studiu sociologic la nivel național privitor la fenomenele contrabandei și contrafacerii in Romania. Studiul arata ca trei sferturi dintre intervievați…

- Majoritatea romanilor considera ca puterea de cumparare a scazut in 2022 si sunt pesimisti cu privire la evolutia nivelului de trai in 2023, potrivit unui studiu IRES, derulat la comanda Asociatiei pentru Combaterea Traficului Ilicit Viitorul (ACTIV). Studiul privitor la fenomenele contrabandei si contrafacerii…

- Glovo , alaturi de compania de research Ipsos, a realizat o cercetare de piața la finalul anului 2022, la care au luat parte 304 respondenți: antreprenori, directori de achiziții, factori de decizie in IMM-uri din industriile de restaurante și retail din Romania. Tehnologia, partener de incredere pentru…

- Valorile de trafic inregistrate in 2022 in punctele de control de trecere a frontierei au fost de aproximativ 58,6 milioane treceri persoane - 42,2 milioane cetateni UE si 16,4 milioane cetateni non-UE), atat pe sensul de iesire, cat si pe sensul de intrare in tara. Fii la curent cu cele mai…

- Circa 300 de producatori agricoli vor participa, miine, la Adunarea Generala a Asociației "Forța Fermierilor". La eveniment este așteptat și noul prim-ministru Dorin Recean, precum și ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea. Subiectele intrunirii nu au fost anunțate deocamdata, cu toate acestea, fermierii…