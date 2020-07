Piaţa de construcţii din România va ajunge la aproximativ 90 de miliarde lei în 2020 (analiză) Cifra de afaceri a pietei locale de constructii va ajunge la aproximativ 90 de miliarde lei in acest an, comparativ cu nivelul de 89 miliarde de lei in 2019, reiese dintr-o analiza publicata, miercuri, de KeysFin. Potrivit sursei citate, in 2018, cifra de afaceri a pietei locale de constructii (constructii de cladiri, inginerie civila si lucrari speciale de constructii) a fost de 84,4 miliarde de lei. "Desi cele mai importante companii din industria de constructii, din punctul de vedere al cifrei de afaceri, contracteaza proiecte mari de infrastructura, este important de mentionat ca industria… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

