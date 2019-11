Piata de cafea din Romania, dominata de 4 mari branduri. Ce cafea prefera romanii si cum o beau Inspirati de obiceiurile turcesti, inca din epoca fanariota, romanii sunt mari iubitori si consumatori de cafea. Piata romaneasca de cafea este dominata de 4 mari jucatori, care detin 80% din consum. Ca particularitati de consum, jumatate dintre romani prefera cafeaua cu zahar, iar o treime dintre ei nu o savureaza fara o tigara. Reveal Marketing Research a facut un studiu despre preferintele consumatorilor de cafea la care a participat un esantion reprezentativ de 1353 de persoane din mediul urban, 52% femei si 48% barbati, conform cu distributia generala a populatiei Romaniei. Ce cafea… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

