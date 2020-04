Piața de artă a scăzut de la miliardele din sălile de licitații la zeci de milioane în online Marile Case de licitații Sotheby’s, Christie’s și Phillips incearca sa mute pe scara larga afacerile de arta in mediul virtual, cautand noi clienți, prieteni cu tehnologia. Sunt afectate insa și ele grav de pandemia de coronavirus care a blocat tradiționalele tranzacții live in salile de licitații. Adica acolo unde facusera vanzari de 2 miliarde de dolari in doar 5 zile din luna mai 2019. Acum, tranzacții pe web de 40 de milioane de dolari pe 21 de opere constituie deja un eveniment.Sunt afectate insa și ele grav de pandemia de coronavirus care a blocat tradiționalele tranzacții live in salile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PodcasturiVeaceslav Ionița explica de ce imprumutul rusesc este indispensabil Moldovei Curtea Constituționala a suspendat acțiunea, inclusiv procedura de intrare in vigoare, a Legii privind acordarea de catre Federația Rusa a unui credit Republicii Moldova. Aceasta se intampla dupa ce joi Parlamentul…

- Cel mai mare caștigator al izolarii la domiciliu, din cauza COVID-19. Netflix inregistreaza cea mai mare crestere din istoria sa si isi dubleaza profitul Platforma ce filme și seriale online Netflix a anuntat marti ca inregistreaza cea mai mare crestere din istoria sa si ca si-a dublat profitul comparativ…

- ​Compania de investiții americana Lightspeed Venture Partners, unul dintre primii finanțatori ai aplicației Snapchat, a lansat, marți, 3 noi fonduri, în valoare totala de peste 4 miliarde de dolari, dintre care 890 de milioane de dolari destinați startup-urilor din toata lumea, în plina…

- Incepand cu trimestrul al doilea din acest an, Ford dorește sa reporneasca treptat toate fabricile ce au fost inchise pe fondul pandemiei de coronavirus. In acest moment, americanii produc mașini doar in China. Dupa primele trei luni, Ford estimeaza pierderi de 600 de milioane de dolari din cauza crizei…

- Nemții au pierdut 980 de milioane de euro la cotele de piața ale jucatorilor. Insa datorita talentelor sale, unde sta mai bine, Borussia Dortmund a inregistrat o scadere mai mica și s-a apropiat astfel de campioana Bayern Munchen. Diferența s-a redus de la 245 de milioane la 170 de milioane. Criza…

- Apple a anunțat miercuri noi modele de MacBook Air și iPad Pro, un test pentru capacitatea companiei de a produce, livra și vinde aceste produse in plina criza produsa de epidemia de coronavirus, scrie Washington Post.Asemenea rivalilor sai de pe piața, Apple a fost lovita de pandemia globala, fiind…

- SpaceX, compania spatiala a miliardarului Elon Musk, vrea sa atraga fonduri de aproximativ 250 de milioane de dolari, suma care i-ar conferi o evaluare de circa 36 de miliarde de dolari, potrivit unor persoane apropiate situatiei, citate de CNBC.Compania intentioneaza sa atraga aceasta suma…

- Piata romaneasca a constructiilor nu da semne de incetinire, iar 2020 va fi cel mai probabil un nou an de crestere considera Alexandru Stanean, CEO al Grupului Teraplast, cel mai mare producator local de materiale de constructii. Compania tocmai a...