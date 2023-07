Piața crypto în creștere “Bitcoin, Ethereum și alte criptomonede majore au crescut semnificativ anul acesta datorita unei varietați de factori surprinzatori. Prețul Bitcoin s-a dublat de la minimele din 2022, ajungand la peste 30.000 de dolari per Bitcoin și impingand prețul altor monede din top zece, cum ar fi BNB, XRP, Cardano, Dogecoin și Solana. Aceasta creștere a adaugat […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol: satmareanul.net

