Piaţa cripto, în cădere liberă. Bitcoin a scăzut sub 20.000 de dolari Peste 70 de miliarde de dolari au fost sterse de pe piata cripto in 24 de ore, in timp ce bitcoin a scazut cu 8%, la sub 20.000 de dolari pe unitate, la cel mai redus nivel din ultimele aproape doua luni, ca urma a vanzarilor de pe piata americana, relateaza CNBC. Bitcoin a fost tranzactionata ulterior in scadere cu doar 2,6%, la 19.959,61 dolari pe unitate, conform Coin Metrics. Ether a scazut cu peste 3%, la 1.400,63 dolari pe unitate. Vanzarea de criptomonede a fost determinata de o serie de factori. Miscarea preturilor criptomonedelor este destul de strans corelata cu pietele bursiere din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

