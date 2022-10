Piața concurențială a sucombat. Furnizorii de energie fug de clienți ca dracul de tămâie Din piața concurențiala la energie, nascuta dupa liberalizare, s-a ales praful. Incercarile romanilor de a-și schimba furnizorii de energie sau de gaze se dovedesc a fi extrem de periculoase, pentru ca operatorii fug de ei ca dracul de tamaie. Un client nou este considerat o pierdere financiara, dat fiind volatilitatea pieței de energie și de […] The post Piața concurențiala a sucombat. Furnizorii de energie fug de clienți ca dracul de tamaie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

