- MacRumors, publicatie specializata in tot ceea ce inseamna Apple, a intrat in posesia unor prototipuri ale celor patru modele care vor compune seria de smartphone-uri iPhone 15.Prototipurile, desi nu sunt functionale, reusesc sa demonstreze abordarea pe care Apple a ales-o in cazul acestei…

- Concernul maghiar OTP a scos la vanzare filiala sa din Romania, potrivit mai multor surse din piața, care spun ca tranzacția se va incheia in anul 2024.OTP Bank a incercat sa achiziționeze Banca Romaneasca in 2017, insa tranzacția a fost respinsa de BNR.OTP Bank a incercat o strategie…

- Vineri, 19 mai, a demarat sesiunea de inscriere a persoanelor fizice in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala – Casa Verde Fotovoltaice,…

- Mai mulți amatori de excursii off-road din Austria au ajuns in Bistrița-Nasaud, unde sunt organizate excursii extinse in padurile din județ.Informațiile arata ca grupul vine in Romania an de an pentru astfel de excursii care sunt interzise in zonele protejate din Austria, Elveția sau Germania.In…

- Bulgaria inregistreaza in acest moment cu peste 30% mai multe rezervari turistice fata de anul trecut, iar veniturile sunt in crestere cu 50%.In acest sezon sunt asteptati 13 milioane de vizitatori straini, a anuntat Rumen Draganov, director in cadrul Institutului pentru Analize si Evaluari…

- Piața muncii este in continua schimbare și, in urma progresului in tehnologie și in inteligența artificiala, unele locuri de munca ar putea disparea.Exista insa domenii care pot oferi locuri de munca sigure și bine platite in viitor.Medicina - este unul dintre domeniile in care va fi…

- Senatorul PNL Florin Citu scrie, miercuri, pe Facebook, ca efectele pe termen scurt ale plafonarii pretului pentru RCA sunt faptul ca preturile RCA vor exploda, o mare parte dintre companii vor renunta sa mai vanda RCA si o companie sau doua vor iesi de pe piata din Romania.”Efecte pe termen…

- Gramul de aur s-a scumpit luni, 20 martie, cu 5,7911 lei (+2,01%), fiind cotat la 292,9991 lei, fata de 287,2080 lei vineri.Pe plan extern, cotatia aurului, propulsata de ingrijorarile in crestere cu privire la sectorul bancar dupa preluarea la un pret redus a gigantului elvetian Credit Suisse,…