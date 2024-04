Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca au inceput lucrarile de modernizare la amenajarea Sadova-Corabia, un proiect important prin care se combatm fenomenul de deșertificare din Lunca Dunarii. „Se executa lucrari de reabilitare și investiții pe 20 de canale și in trei stații de pompare care…

- „Se lucreaza la reabilitarea canalelor și a stațiilor de pompare apa de la Amenajarea de Irigații Giurgiu Rasmireșt.Alaturi de colegul meu Marian Mina, deputat de Giurgiu, am mers pe șantier și am vazut stadiul acestei investiții complexe, de aproximativ 485 milioane de lei, care se va finaliza in anul…

- „Lucrarile de investitii de la Amenajarea de Irigatii Carasu CDMN/PAMN Sud, din judetul Constanta sunt in plina desfasurare si conform graficului. Cu o statie de pompare retehnologizata si pe canale reabilitate, fermierii din zona vor putea iriga aproximativ 600 de hectare. Investitia are o valoare…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat lansarea unui amplu program de reabilitare a sistemelor de irigații. El spune ca a vizitat șantierele deja deschise și ca fermierii nu vor avea nici un cost pentru ca totul va fi suportat de stat. Estimarea ministrului este ca dupa aceasta etapa de reabilitari…

- ”In aceasta saptamana, APIA a autorizat la plata pentru fermieri suma totala de aproximativ 1,5 miliarde de lei, ce reprezinta interventiile de plati directe, ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul vegetal, zootehnic, precum si masurile de dezvoltare rurala”, a scris, vineri, pe Facebook, Florin…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a afirmat, referitor la acordul semnat intre premierul Marcel Ciolacu si reprezentantii fermierilor si transportatorilor privind incetarea protestelor, ca „numai dialogul este calea pentru rezolvarea problemelor si ma bucur ca fermierii si transportatorii…