Piața auto în 2020 - Scădere de 22% la mașini noi, declin de 9% la second-hand Piața mașinilor noi a avut un decembrie foarte bun, cu peste 15.000 de unitați, iar per total anul s-a încheiat cu peste 126.000 de unitați. Piața SH a scazut mai puțin decât cea a mașinilor noi și a totalizat 405.000 unitați, de peste trei ori fața de numarul mașinilor noi. arata un comunicat al ACAROM.



Înmatricularile de autoturisme noi în România au crescut în decembrie cu 16% fața de decembrie 2019, atingând un volum de 15.974 unitați.



Per total, în 2020, numarul autoturismelor noi înmatriculate este de 126.351 unitați

Sursa articol: hotnews.ro

