Stiri pe aceeasi tema

- Luna august a venit cu vești bune pentru piața automobilelor electrice din Europa. Ponderea autoturismelor cu baterii electrice a depasit, pentru prima data, pragul de 20% in luna august, conform cifrelor publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Vanzarile de autoturisme…

- Piața inchirierilor de locuințe e in plina dezvoltare. Zeci de mii de apartamente sunt disponibile, in momentul de fața, pe plan local pentru cei care vor sa se mute cu chirie, iar o tendința de continua creștere se inregistreaza la nivelul cererii. Piața are cinci caracteristici esențiale, potrivit…

- Aquila, companie de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a incheiat primul semestru cu venituri de 1,12 miliarde de lei, in crestere de 17%. Profitul net al companiei a ajuns la 42 milioane de lei, o crestere de 29%, potrivit rezultatelor transmise…

- Prețurile gazelor naturale, in creștere pe piata din Europa: Care sunt motivele majorarii Prețurile gazelor naturale, in creștere pe piata din Europa: Care sunt motivele majorarii Luni, 21 august, preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au crescut, in conditiile in care muncitorii…

- Un proiect de act normativ promovat de Ministerul Finanțelor prevede prelungirea cu 90 de zile a termenelor in care contractele de asigurare incheiate cu asiguratorul cu o cota de piata ridicata pe segmentul asigurarilor RCA, aflat in procedura de insolvența. Proiectul de act normativ reglementeaza…

- Asiguratorii au ajuns la un profit net istoric de 773 milioane de lei in 2022, dublu fata de anul 2021 si de 12 ori mai mare fata de 2020, potrivit Ziarului Financiar. Atat pe zona asigurarilor generale, cat si pe zona asigurarilor de viata, companiile de asigurari au fost in 2022 mai profitabile ca…

- Companiile de asigurare membre ale Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) au platit anul trecut despagubiri in valoare de peste 36,2 milioane lei in baza asigurarilor de calatorie, mai mult decat dublu fata de 2021, potrivit unui comunicat al organizatiei, conform…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 91 de centi, sau cu 1,2%, pana la 75,74 dolari pe baril, dupa un castig de 0,5% in ziua precedenta. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a scazut cu 82 de centi, sau cu 1,1%, la 70,97 dolari pe baril, dupa ce miercuri a crescut cu 2,9%…