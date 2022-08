Piața Alexandru cel Bun va fi modernizată, iar deasupra va fi construită o parcare supraterană Primaria incepe un plan de modernizare a celei mai aglomerate piețe din Iași, cea care se afla in Alexandru cel Bun. Planul presupune reamenajarea intregii piețe la nivelul solului, iar, deasupra, sa fie construita o parcare supraterana cu cel puțin doua niveluri. Municipalitatea a incheiat un contract pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate in acest sens cu firma Sigm-Home Project SRL. Documentația trebuie finalizata in cel mult 4 luni, respectiv pana la sfarșitul anului in curs. In urma studiului se va estima și suma necesara unei astfel de investiții, conform apix. Primaria spune ca investiția… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

