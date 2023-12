Piața 1 Mai din București va fi reconstruită. Ce modificări se vor face Consolidarea halei istorice, demolarea corpurilor de cladire construite in ultimii 20 de ani și transformarea zonei inconjuratoare in spații verzi și un parc se numara printre schimbarile din Piața 1 Mai, conform primarului sectorului 1, Clotilde Armand, care nu a precizat termenul de realizare a modificarilor.„Piața 1 Mai va fi reconstruita și va deveni un centru comercial la standarde europene. Dupa mai multe luni de blocaj, consilierii locali au aprobat proiectul de refacere și modernizare al Pieței 1 Mai. Prin aceasta investiție vom reabilita hala veche, vom valorifica elementele valoroase,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Piata 1 Mai va fi reconstruita si va deveni un centru comercial la standarde europene, a anuntat, vineri, primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, conform Agerpres."O noua veste buna pentru locuitorii Sectorului 1. Piata 1 Mai va fi reconstruita si va deveni un centru comercial la standarde…

