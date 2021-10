Stiri pe aceeasi tema

- O multime de preoti, maicute, calugari, dar si credinciosi ortodocsi s-au rugat si au lacrimat joi seara in Catedrala Episcopala din Deva, langa sicriul cu trupul Prea Sfintitului Gurie, primul Episcop al Devei si Hunedoarei. Peste o suta de fete bisericesti, in frunte cu Mitropolitul Ardealului,…

- Interpreta de muzica populara a fost internata la Institutul „Matei Balș” dupa ce a fost depistata pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in urma cu aproape doua saptamani. Elena Merișoreanu a povestit prin ce a trecut dupa ce s-a externat la noua zile de la internare. A fost externata mai repede dupa ce s-a…

- Premierul Florin Cițu i-a atacat pe foștii parteneri de guvernare de la USR in discursul pe care l-a susținut marți in plenul reunit, unde este dezbatuta moțiunea de cenzura depusa de PSD. De la tribuna Parlamentului, liderul PNL a catalogat USR drept ”un partid bipolar”, despre care spune ca ”joaca…

- O tanara din comuna Facaeni, județul Ialomița, a primit o amenda in valoare de 1.500 de lei, deoarece nu a respectat masura izolarii la domiciliu. Oamenii legii au verificat-o și au constatat ca femeia ieșise la plimbare. O tanara care trebuia sa stea in izolare, gasita la plimbare de polițiști In timp…

- O jurnalista in varsta de 22 de ani din nordul Afganistanului a povestit pentru The Guardian, sub protecția anonimatului, calvarul prin care trece, dupa ce talibanii au pus stapanire pe regiunea in care locuia. „Saptamana trecuta eram reporter. Astazi nu mai pot semna articole cu numele meu. Toata viața…

- In perioada 5-7 august va fi sistata parțial circulația transportului la intersecția strazilor Ion Creanga – Calea Ieșilor. Anunțul a fost facut de Poliția R. Moldova, transmite noi.md cu referire la Știri.md. Potrivit comunicatului remis, la 8 august va fi sistata total circulația transportului in…

- Un tata și-a injunghiat baiatul de 15 ani cu un cuțit. Cazul a avut loc aseara, la Cricova. Oamenii legii au fost sesizați, in jurul orei 21:00, de medicii de la spitalul de copii Valentin Ignatenco, unde a fost adus minorul.