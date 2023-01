Stiri pe aceeasi tema

- Filmul documentar „Phoenix. Har/Jar" in regia lui Cornel Mihalache, un proiect realizat in 2022 de Televiziunea Romana prin Casa de Productie TVR, va intra, incepand de vineri, in cinematografe.

