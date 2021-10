Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, fostul lider mondial s-a calificat in sferturile de finala ale competiției ce este gazduita la Cluj-Napoca.Pentru a afla ce probleme a intampinat Simona Halep, dar și cu cine se va duela pentru un loc intr-o eventuala semifinala de vis contra Emmei Raducanu, acceseaza realitateasportiva.net…

- Dupa succesul de duminica trecuta, 74-64 cu CS Municipal Targoviste, la Sala Sporturilor, echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep sustine, vineri, 29 octombrie, de la ora 17.30, in deplasare, o noua partida in cadrul Ligii Nationale, in compania Olimpiei CSU Brasov. Sub Tampa, formatia antrenata…

- Dupa trei meciuri in care a ratat de putin victoria, a venit randul si primului succes al echipei feminine de baschet Phoenix CSU Simona Halep din actualul sezon al Ligii Nationale. Formatia antrenata de Miroslav Popov s-a impus, cu scorul de 74-64, in fata celor de la CS Municipal Targoviste, intr-o…

- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep a pierdut dramatic, cu scorul de 52-54, partida cu CS Agronomia Bucuresti, disputata la Sala Sporturilor din Constanta, contand pentru etapa a doua a Ligii Nationale. Formatia gazda, antrenata de Miroslav Popov, a controlat primul sfert, 16-10, bucurestencele…

- Start lansat pentru baschetbalistele de la Phoenix CSU Simona Halep in noul sezon competitional. Daca, anul trecut, Cupa Romaniei i-a adus infrangeri pe linie, de data aceasta, formatia de pe litoral a reusit sa produca marea surpriza si sa elimine din competitie pe Universitatea Cluj, finalista din…

- Dupa ce noul sezon competitional de baschet feminin a suferit schimbari de ultima ora, Phoenix CSU Simona Halep este gata sa reintre cu forte proaspete in arena. Astfel, formatia constanteana va sustine, miercuri, 29 septembrie, la Cluj, partida cu Universitatea Cluj, contand pentru prima mansa a turului…

- Emma Raducanu (18 ani) a caștigat turneul de la US Open, iar Simona Halep (29 de ani) a laudat-o pe jucatoarea britanica Halep a postat pe Instagram o poza dupa probei feminine a ultimului turneu de Grand Slam al anului, alaturi de mesajul: “Extraordinar“. Emma Raducanu a recunoscut ca Simona Halep…

- In turul III la US Open, Simona Halep a uitat de dureri si a invins-o in aproape doua ore si jumatate pe tanara si tenacea Elena Ribakina. Cuplurile cu romani trec in masa in turul II Simona Halep a castigat, ieri, un meci extrem de dificil cu sportiva din Kazahstan, Elena Ribakina (20 WTA). Ea a…