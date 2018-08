Stiri pe aceeasi tema

- Bianca DrEguxanu a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars, unde a oferit cele mai noi detalii din viata sa. Ce spune blondina despre relatia cu Victor Slav, cu Tristan Tate, dar xi ce s-a intamplat intre ea xi celebrul Philipp Plein, aflati in continuare.

- Bianca Draguxanu xi Tristan Tate au o relatie cu nEbEdai. Cat se impacE, cand se despart, dar iatE cE sentimentele lor sunt foarte puternice, iar afacerstul nu este deloc dispus sE o piardE pe blondinE.

- Nu mai incape nicio indoialE! Disperat sE nu o piardE pe Bianca DrEguxanu, Tristan Tate acceptE orice din partea superbei blondine. Milionarul e de acord chiar sE fie tinut sub papuc de celebra sa iubitE.

- Gurile rele au spus cE s-a ales praful de relatia dintre Bianca DrEguxanu xi Tristan Tate, insE cei doi indrEgostiti sunt mai fericiti ca oricand. Dornic sE le facE in ciudE carcotaxilor, milionarul o rEsfatE de mama focului pe celebra sa iubitE.

- Se intamplE ceea ce gurile rele au spus incE de cand s-a aflat de relatia lor! Bianca DrEguxanu xi milionarul Tristan Tate s-au certat, la nici o lunE de cand xi-au fEcut relatia publicE, fiind surprinxi de paparazzii spynews.ro.

- Bianca DrEguxanu este o femeie implinitE xi fericitE, iar de cand paparazzii Spynews.ro i-au fEcut in exclusivitate relatia publicE, Bianca DrEguxanu nu mai scunde nimic. Vedeta este intr-un zambet continuu, este multumitE cu tot ce ii oferE relatia cu Tristan Tate, iar cei doi par foarte fericiti impreunE.

- DupE ce s-a zvonit cE s-au despErtit, Tristan Tate face luminE in ceea ce privesc zvonurile despre relatia cu Bianca DrEguxanu. El a fEcut o declaratie in exclusivitate pentru "Star Matinal" in care a vorbit despre Bianca xi motivul pentru care au mers separat in vacantE.