Philip Morris International: Cele mai recente rezultate clinice obținute reprezintă un progres în confirmarea reducerii riscului In cadrul programului sau de evaluare științifica, PMI a testat cu rigurozitate produsul IQOS de mai bine de 7 ani, demonstrand ca trecerea la cel mai avansat produs care nu genereaza fum din portofoliul nostru e probabil sa prezinte un risc mai redus de nocivitate comparativ cu continuarea fumatului. Numeroase masuratori fizice și chimice ale aerosolului demonstreaza ca nivelurile de compuși nocivi din aerosolul generat de IQOS sunt mai scazute cu 90-95% in medie. Rezultatele noastre arata de asemenea ca aceste emisii reduse se traduc printr-o toxicitate redusa in laborator și o expunere redusa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

