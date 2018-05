Stiri pe aceeasi tema

- Rata de dobanda la titlurile de stat pe 10 ani a ajuns la maximul din noiembrie, dupa ce a urcat cu 1,1% la 4,595%, tendinta de crestere urmand sa continue pe termen scurt. In acelasi timp, rata de dobanda la obligatiunile suverane pe cinci ani s-a majorat cu 1,3% la 4,18%, maximul din mai…

- De cele mai multe ori, în numele economisirii suntem dispuși sa facem o serie de sacrificii pe care altadata le-am fi considerat inacceptabile (inclusiv sa renunțam la tabieturi și la vicii, acestea fiind unele dintre modalitațile principale de risipa a venitului nostru lunar). Unele persoane…

- In perioada similara a anului trecut, deficitul de cont curent s-a cifrat la 72 milioane de euro.Conform documentului, in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 434 milioane euro, balanta serviciilor si balanta veniturilor secundare au inregistrat excedente mai…

- Declarația fiscala unica (formularul 212) privind impozitarea și taxarea veniturilor extrasalariale devine titlu executoriu la scadența obligațiilor de plata. Cu alte cuvinte, Fiscul folosește direct informațiile din aceasta declaratie pentru a soma neplatitorul și este posibil sa-l execute silit mai…

- Reducerile recente ale contributiilor la fondurile de pensii din cel de al doilea pilon au fost declansate mai degraba de problemele fiscal-bugetare pe termen scurt decat de performanta lor financiara, fondurile de pensii din Romania fiind printre cele mai performante din UE, se arata in raportul de…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private” și ca „este…

- Problemele pe strada Caramidari sunt vechi și au mai fost semnalate de presa. Practic canalizarea este formata din doua sisteme Post-ul Canalizarea strazii Caramidari nu face fața ploilor abundente. Deocamdata, nu sunt soluții pe termen scurt apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Inflația va ajunge la 3,5% pentru acest an, iar pentru 2019 este prognozata sa atinga o cota de 3,1 , potrivit raportului asupra inflație prezentat de guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. Prognoza anterioara pentru acest an era de 3,2%, dar efectele a ceea ce s-a intamplat in 2017…