- Washingtonul si Seulul au renuntat anul trecut la aceste exercitii aeriene anuale, intr-o perioada de dezghet in relatiile cu Phenianul. Insa negocierile incepute intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un se afla in prezent intr-un punct mort. Un purtator…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, considera ca presedintele american Donald Trump si el au relatie speciala, a declarat joi un inalt responsabil nord-coreean, potrivit Agerpres. Anterior, președintele SUA spune despre omologul sau: ”Imi place de el”. Un consilier in Ministerul de Externe nord-coreean,…

- Coreea de Sud va majora cu 7% bugetul dedicat apararii, care va trece de 37,66 miliarde de dolari anul viitor, a declarat presedintele Moon, subliniind ca o 'aparare puternica' este esentiala pentru 'autodeterminare'. 'Vom intari sistemul de aparare de baza', suplimentand in special numarul 'submarinelor…

- Acelasi oficial, care nu a indicat locul unde vor avea loc aceste intalniri, si-a exprimat speranta ca negocierile 'sa accelereze dezvoltarea pozitiva' a legaturilor bilaterale. Phenianul si-a aratat recent intentia de a relua dialogul cu Washingtonul dupa o perioada de tensiune marcata de lansari…

- Potrivit lui Kim Kye Gwan, un consilier la Ministerul nord-coreean de Externe, ideea unui nou summit intre Trump si dictatorul nord-coreean Kim Jong Un "este foarte prezenta in aceste zile in Statele Unite". Intr-un comunicat publicat de agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, consilierul evoca…

- Coreea de Nord l-a laudat vineri pe Donald Trump, atribuindu-i intelepciune si curaj presedintelui american si comparandu-l favorabil cu alti "politicieni de la Washington" care sunt "obsedati" de o denuclearizare nord-coreeana unilaterala, noteaza AFP, conform agerpres.ro. Potrivit lui Kim Kye Gwan,…

- Potrivit lui Kim Kye Gwan, consilier in Ministerul nord-coreean de Externe, ideea unui nou summit intre Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, 'este foarte prezenta in aceste zile in Statele Unite'. Intr-un comunicat publicat de agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA, consilierul…

- Ministrul de externe nord-coreean Ri Yong Ho a declarat vineri ca Phenianul este pregatit atat pentru dialog cat si pentru confruntare cu SUA, avertizand Washingtonul ca ar fi un calcul gresit sa continue aplicarea sanctiunilor, informeaza Reuters citand KCNA. Negocierile la nivel de lucru…