Pfizer si Merck & Co au anuntat noi studii clinice referitoare la medicamente antivirale orale pentru Covid-19, informeaza Reuters. Pfizer a declarat ca studiul de faza medie si tarzie va inrola 1.140 de adulti nespitalizati, infectați cu SARS-CoV-2, care nu sunt expusi riscului de a avea boli grave. Pacientii din studiu vor primi pilula Pfizer, cunoscuta sub numele de PF-07321332, si o doza mica de ritonavir, un medicament mai vechi utilizat pe scara larga in tratamentele combinate pentru infectia cu HIV. Medicamentul Pfizer este conceput pentru a bloca activitatea unei enzime cheie care este…