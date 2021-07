Stiri pe aceeasi tema

- Agenția naționala a medicamentului din Italia (Aifa) a anunțat, marți, ca persoanele sub 60 de ani care au primit prima doza de vaccin anti-COVID de la AstraZeneca vor putea solicita un ser diferit la rapel, informeaza Euractiv, citat de HotNews.Anunțul vine dupa ce, incepand cu 11 iunie, vaccinurile…

- Statele Unite vor cumpara 500 de milioane de doze de vaccin contra Covid-19 produs de Pfizer/ BioNTech pentru a le oferi altor tari, au anuntat miercuri The New York Times si The Washington Post. Presedintele american Joe Biden trebuie sa faca acest anunt la summitul G7 saptamana aceasta, potrivit Washington…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca pana la finalul lunii mai vaccinul de la Pfizer / BioNTech ar putea fi autorizat și pentru copiii cu varsta de peste 12 ani. „Ne așteptam ca pana la finalul lunii mai, Agenția Europeana a Medicamentului sa autorizeze vaccinul…

- Pfizer va solicita autorizatie de urgenta pentru vaccinul sau anti-Covid pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 11 ani, incepand din septembrie, informeaza Le Figaro . Anuntul vine la doua zile dupa ce autoritatile americane au anuntat ca și copiii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani ar putea…

- Varianta de coronavirus descoperita in Africa de Sud poate elimina protecția oferita de vaccinul produs de Pfizer / BioNTech intr-o oarecare masura, a descoperit un studiu realizat in Israel, citat de Reuters. Studiul a fost efectuat pe 400 de persoane testate pozitiv, la 14 zile sau mai mult dupa ce…

