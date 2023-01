Petrom scumpește din nou carburanții. Prețurile la benzină și motorină valabile de marți, 17 ianuarie Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților a majorat din nou prețurile la benzina și motorina marți, 17 ianuarie, dupa patru zile de la precedenta scumpire. Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, monitorizata de noi in acest an, afișeaza pe data de 17 ianuarie 2023, un preț al benzinei standard de 6,39 lei/litru, in timp ce prețul motorinei standard este de 7,57 lei/litrul, scrie e-nergia.ro. Marți dimineața, Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a crescut prețul benzinei și motorinei cu 5 bani pe litru. Ultima modificare de preț a avut loc… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

