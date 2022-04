Petrom nu mai cumpără petrol din Rusia nici dacă e la preț redus Petrom, cea mai mare companie energetica din Romania, nu va mai cumpara țiței din Rusia și se va orienta catre alte țari, pentru consumul rafinariei din Romania. “Din perspectiva țițeiului, noi am ales sa nu procesam țiței din Rusia. Aducem țițeiuri non-rusești, pot sa fie și din spațiul ex-sovietic, dar nu rusesc, ne uitam inclusiv spre Africa de Nord sau de Vest. Avem și oferta de țiței din Kazahstan pe masa, dar toate achizițiile se fac prin biroul nostru de la Londra (OMV Trading – n.red.), care se uita la toate opțiunile pentru achiziții”, a declarat, pentru economica.net , Radu Caprau, membru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

