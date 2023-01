Petrolul sosea la fix. Americanii, marii beneficiari ai crizei energetice globale

Stiri pe aceeasi tema

- Reunificarea cu Romania ar reprezenta solutia la criza energetica si economica din Republica Moldova, considera fostul premier Vlad Filat, in opinia caruia statul trebuie sa se asigure nu doar ca are acces la resurse energetice, ci si ca cetatenii isi permit sa le achite, relateaza media deschide.md,…

- Franța va cheltui 8,4 miliarde de euro pentru a ajuta companiile sa iși plateasca facturile la energie, in incercarea de a atenua impactul creșterii prețurilor la electricitate și gaze și de a le ajuta sa concureze cu intreprinderile germane, a declarat sambata ministrul de finanțe, conform Reuters…

- Potrivit Organizației pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite, FAO, se așteapta ca cheltuielile globale pentru importurile de alimente sa ajunga la 1940 miliarde de dolari in acest an. Cheltuielile mondiale pentru importurile de alimente vor ajunge la 1940 miliarde de dolari in 2022, cu…

- Uniunea Europeana va oferi Republicii Moldova 250 de milioane de euro pentru depasirea crizei energetice, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta de presa sustinuta la Chisinau alaturi presedinta republicii, Maia Sandu, informeaza MOLDPRES si Deschide.md.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat pe Twitter ca va face o vizita in Republica Moldova la mijlocul acestei saptamani, dupa ce a avut o convorbire telefonica cu presedinta Maia Sandu.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri, de la Skopje, un ajutor financiar de 500 de milioane de euro pentru tarile din Balcanii de Vest, pentru ca acestea sa poata face crizei energetice, informeaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Dieceza catolica a Romei a lansat o campanie de “factura suspendata” pentru a ajuta gospodariile confruntate cu plați mari la gaz și lumina din cauza scumpirii fara precedent a energiei in Italia. Incepand cu aceasta luna, asociațiile de consumatori așteapta o creștere „nemaivazuta” a costurilor la…

- Redirectionari pt fonduri UE privind atenuarea efectelor crizei energetice Foto: ec.europa.eu. Guvernul urmeaza sa stabileasca modurile în care vor fi folosite fondurile europene, ce pot fi redirectionate pentru luarea unor masuri de atenuare a efectelor crizei energetice si economice,…