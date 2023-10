Preturile petrolului au scazut vineri cu 1% din cauza preocuparilor macroeconomice si a obtinerii de profit, dar au crescut cu aproximativ 30% in trimestrul al treilea, depasind 90 de dolari pe baril, deoarece reducerea productiei de catre membrii OPEC+ a limitat oferta globala de titei, transmite Reuters. Contractele futures pentru petrolul Brent, pe termen de o luna au crescut cu aproximativ 2,2% pe ansamblul ultimei saptamani si cu 27% in trimestrul al treilea. Vineri, aceste contracte au inchis in declin cu 7 centi, la 95,31 dolari pe baril. Contractul mai lichid pentru petrolul Brent cu livrare…