- Prețul petrolului a scazut joi, 18 mai, dupa ce a crescut cu aproape 3% in ședința precedenta. Traderii urmaresc semne de progres in negocierile pentru ridicarea plafonului datoriei SUA, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Cotațiile futures ale petrolului Brent au scazut cu 0,3%, la 76,76…

- Prețul petrolului a scazut ușor miercuri, 17 mai. Negocierile pentru ridicarea plafonului de indatorare al SUA continua sa cintareasca asupra pieței, relateaza RBC-Ucraina, citind Reuters. Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 0,05%, la 74,88 dolari pe baril. Țițeiul american West Texas…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu aproximativ 2%, in tranzactii volatile, punand capat cresterilor din ultimele trei zile, deoarece datele economice din SUA au sugerat ca Rezerva Federala ar putea majora in continuare ratele dobanzilor in incercarea sa de a combate inflatia, transmite Reuters.Pretul…

- Preturile petrolului au scazut cu 4- miercuri, continuand pierderile accentuate din sesiunea anterioara, dupa decizia Rezervei Federale de a mari dobanda de politica monetara cu un sfert de punct procentual, deoarece investitorii sunt ingrijorati de sanatatea economiei SUA, transmite Reuters. Contractele…

- Prețul petrolului a scazut joi, 13 aprilie, dupa ce a crescut timp de doua sesiuni. Investitorii raman ingrijorați de o posibila recesiune in Statele Unite și de scaderea cererii de petrol, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Petrolul Brent a scazut cu 0,2%, la 87,13 dolari pe baril, in timp…

- Prețurile petrolului au scazut joi, 6 aprilie, deoarece datele economice slabe din SUA au stirnit ingrijorari cu privire la o potențiala recesiune globala și la reducerea cererii, informeaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Contractele futures pe petrol Brent au scazut cu 0,9 pina la 84,25 dolari…

- Prețurile petrolului au scazut luni, 20 martie, din cauza temerilor ca riscurile din sectorul bancar global ar putea duce la o recesiune care ar duce la scaderea cererii de combustibili. Exista, de asemenea, așteptarile de o creștere a ratei dobanzii al Rezervei Federale a SUA in aceasta saptamana,…

- Preturile petrolului au coborat miercuri cu peste 1%, continuand evolutia negativa din ziua precedenta, dupa date guvernamentale americane care au indicat o cerere slaba, care au amplificat temerile ca majorarile mai agresive ale ratelor dobanzilor din SUA ar exercita presiuni asupra cresterii economice,…