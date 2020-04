Stiri pe aceeasi tema

- Deși a fost anticipata o astfel de scadere brusca, nimeni nu s-ar fi așteptat ca in cele din urma, prețul unui baril de petrol sa scada sub zero dolari, scrie Digi24 . La momentul actual, un baril valoreaza -7 dolari. Totul se intampla contextul pandemiei de Coronavirus. In condițiile in care cererea…

- Contractele futures pentru petrol au scazut puternic luni, iar petrolul WTI, de referinta pe piata americana, a coborat la un moment dat cu pana la 21%, la 14,47 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din martie 1999, din cauza temerilor ca unitatile americane de stocare vor fi pline din cauza…

- Prețul petrolului american a scazut la un nivel nemaiintalnit din 1999, pe fondul reducerii cererii. Barilul de West Texas Intermediate (WTI), referința pentru SUA, a ajuns la 15,65 dolari ( -14%) in tranzacțiile din Asia, luni, anunța BBC. Piața petrolului sufera o presiune intensa in timpul pandemiei,…

- Piata petrolului se afla sub presiune din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus, avand in vedere ca cererea a scazut drastic, dar a aparut si un conflict intre producatori legat de reducerea productiei. La inceputul acestei luni, membrii OPEC și aliații lor au convenit in sfarșit…

- Arabia Saudita a socat piata, dupa ce a lansat un razboi al preturilor cu Rusia, nu demult partenerul sau, relateaza CNN. Cotatiile futures pentru titeiul Brent au scazut cu 12,23 dolari sau 27%, pana la 33,04 dolari per baril in jurul orei 05:52 GMT. Anterior, coborase pana la 31,02 dolari, fiind…

- Pretul petrolului s-a prabusit, dupa ce Arabia Saudita a inceput un razboi al prețurilor cu Rusia. Este cea mai mare scadere de la declanșarea razboiului din Golf incoace Pretul petrolului s-a prabusit luni cu aproximativ 30%, dupa ce Arabia Saudita a anuntat ca a redus pretul oficial de vanzare al…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 1%, in urma sutelor de cazuri noi de coronavirus raportate in Asia, Europa si Orientul Mijlociu, care au provocat temeri ca cererea va scadea, in timp ce stocurile din Statele Unite au crescut, relateaza Reuters.Citește și: S-a gasit un tratament…