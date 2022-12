Petroliștii au luat foc: România are cea mai ostilă abordare din UE pentru industria de petrol și gaze Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG) atrage atenția opiniei publice ca proiectul de Ordonanța de Urgența privind unele masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 (referitoare la o intervenție de urgența pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie) nu este de natura sa rezolve criza energiei ci, dimpotriva, va genera numeroase dezavantaje in randul operatorilor din domeniul petrol și gaze prin diminuarea considerabila a bugetelor de investiții. Prin proiectul de Ordonanța de Urgența, Romania are cea mai ostila abordare din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

